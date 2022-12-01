Прокурор Тарногского района через суд потребовал у властей наладить водоснабжение для жителей 30 деревень

Прокурор Тарногского района обратился в суд с иском к администрации района об организации надлежащего водоснабжения для жителей 30 населенных пунктов района.

Иск был подан после прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в нескольких десятках населенных пунктов отсутствует как централизованное, так и нецентрализованное водоснабжение. При этом власти не организовали подвоз воды, жителям приходится пользоваться частными колодцами и скважинами, которые они чистят своими силами.

«В целях устранения нарушений прав граждан прокурором района в адрес руководителя администрации района внесено представление, однако проблема не была решена, в связи с чем прокурором в суд направлен иск о возложении на администрацию района обязанности организовать надлежащее водоснабжение населения и обеспечить жителей водой надлежащего качества. Решением Тарногского районного суда требования прокурора района удовлетворены», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Администрация Тарногского района обжаловала решение суда, сославшись на то, что никто из жителей не жаловался по поводу организации водоснабжения.



Апелляционным определением Вологодского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения. Ведь отсутствие жалоб граждан не освобождает чиновников от обязанности наладить водоснабжение.



В настоящее время решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.