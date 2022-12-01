В Вологодской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сезонный прирост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Вологодской области составил 24,8%. Среди детей от 0 до 2 лет заболеваемость выросла на 16,5%, среди детей от 3 до 6 лет на 12,8%, детей от 7 до 14 лет — на 44,1%, пациентов старше 15 лет — на 21,8%. Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировали более 13 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

«На протяжении двух последних недель мы фиксируем прирост заболевших ОРВИ, — отметил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников. — Понимаем, что в структуре заболеваний есть COVID-19, сезонные вирусы и грипп. Если еще неделю назад у нас в области было 12 случаев гриппа, то в начале этой недели мы зафиксировали уже 19, 18 из которых грипп типа А, в том числе так называемый свиной грипп, и 1 случай гриппа типа В. Это говорит о том, что грипп пришел к нам в популяцию, начал распространяться среди населения».

Алексей Плотников также рассказал, что прививочная кампания в регионе прошла достаточно эффективно. Иммунизация охватила 60% населения области. У пациентов есть ещё несколько дней, чтобы сделать прививку.

Имеющиеся вакцины эффективны в отношении вирусов гриппа, которые циркулируют в этом сезоне. Специалисты отмечают, что привитые пациенты переносят инфекцию легче, а чаще всего и вовсе не заболевают.

По словам Плотникова, на данный момент система здравоохранения области готова к подъему заболеваемости. Составлен план перепрофилирования коек для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ, также в резерве предусмотрен коечный фонд для пациентов с COVID-19. Кроме того, в стационарном сегменте и аптечной сети региона есть запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медики располагают достаточным количеством экспресс-тестов для дифференциации COVID-19 и гриппа, так как у этих заболеваний разные подходы к лечению.