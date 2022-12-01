В почтовых отделениях Вологодской области появились марки с матрешками

Треугольная марка с изображением самой знаменитой русской куклы вышла в почтовое обращение 29 ноября. Марка, посвящённая матрешке, — это продолжение серии «Декоративно-прикладное искусство России». Приобрести её можно в отделениях Почты России в Вологодской области.

Новая марка необычной формы — треугольная. Её эскиз сделала художница Виктория Ватолина. Номинал марки 19 руб., тираж — 396 000 экземпляров.

На марке изображены русские матрёшки — один из самых узнаваемых символов России. Считается, что первые деревянные куклы появились в конце 19 века. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже матрёшка получила бронзовую награду.