В почтовых отделениях Вологодской области появились марки с матрешками

01.12.2022 [Общество]

Треугольная марка с изображением самой знаменитой русской куклы вышла в почтовое обращение 29 ноября. Марка, посвящённая матрешке, — это продолжение серии «Декоративно-прикладное искусство России». Приобрести её можно в отделениях Почты России в Вологодской области.

Новая марка необычной формы — треугольная. Её эскиз сделала художница Виктория Ватолина. Номинал марки 19 руб., тираж —  396 000 экземпляров.

На марке изображены русские матрёшки — один из самых узнаваемых символов России. Считается, что первые деревянные куклы появились в конце 19 века. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже матрёшка получила бронзовую награду.

 

 

Тэги: марки, Почта России

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