Минкульт профинансирует фильмы про «единение общества вокруг армии», «миротворческую миссию РФ» и «деградацию Европы»

01.12.2022 [Общество]

Министерство культуры утвердило список из 17 тем поддержки кинопроизводства на следующий год. Кроме всего прочего будут профинансированы фильмы про «единение общества вокруг армии», «миротворческую миссию РФ» и «деградацию Европы».

Так в списке есть темы:  «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы»; «Популяризация службы в ВС РФ. Единение общества вокруг поддержки армии»; «Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции»; «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму»; «Малороссия как историческая область России»;  Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России.

Всего на поддержку игрового кино Минкульт в 2023 году выделит 11,6 млрд рублей. Кроме вышеупомянутых тем министерство поддержит фильмы для мотивации молодежи к освоению инженерных специальностей, фильмы о семье и детях, науке и традиционных ценностях. 

Тэги: фильмы, Минкульт, пропаганда

ТОП НЕДЕЛИ

С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
Устюженский район остался без главы округа
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологодской области насчитали более 10 000 медведей
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой
В Череповце рабочего насмерть задавило упавшими металлоконструкциями

Похожие новости

Фильм «Монастырь» не может выйти в прокат из-за позиции православной церкви

В Церкви считают, что сериал «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии»

1357
0

В Тотьме известный кутюрье снимет фильм про историю северного костюма

Сейчас в городе идет кастинг для участия в дефиле известного кутюрье Фрола Буримского.

1027
0

Netflix купил фильм «Одна», съемки которого проходили в Вологде

Американская компания Netflix ушла из России, но приобрела одну киноленту

2348
0

Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде в мае

Помимо показов запланированы лекция и обсуждения фильмов

1425
0

Умерла актриса театра и кино Евгения Брик

Она была известна по фильмам «Стиляги», «Оттепель», «Адаптация» и многим другим

1903
0

Трагикомедию «Афроамериканец» снимают в Вологодской области

По сюжету в глухой русской глухой деревне появляется негр с плакатом «Black lives matter» и вызывает недоумение у местных жителей

10944
0

Вологжане могут сняться в фильме-авиакатастрофе «Одна»

Для съёмок нужны все возраста и типажи

3913
0

Фильм «Калина красная» Василия Шукшина обсудят на встрече с киноведом в областной библиотеке

Заседание клуба «Краеведческие среды» состоится в 17.30 23 октября

 

1514
0

В Череповце сняли фильм об усадьбе Гальских с участием американского профессора Уильяма Брумфильда

В фильме Брумфилд рассказывает об архитектуре усадьбы, ее владельцах и делится воспоминаниями, связанными с ее посещением

1937
0

В Вологде показали новый документальный фильм о людях с ограниченными возможностями здоровья

Героиней фильма "Камертон любви" режиссёра Марии Таранченко стала незрячая вологжанка Ольга Мединцева

2350
0

В Доме Корбакова покажут военную драму "Холодное танго" Павла Чухрая

Посмотреть фильм можно 28 ноября

2334
0

Осужденные шекснинской колонии сняли видеоролик по повести «Палата № 6»

Авторы проекта рассказывают,  что их «зацепили» рассуждения главного героя Ивана Дмитриевича о некоторых недостатках уголовной системы, которые не утратили своей актуальности и сегодня

1856
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
В почтовых отделениях Вологодской области появились марки с матрешками
Минкульт профинансирует фильмы про «единение общества вокруг армии», «миротворческую миссию РФ» и «деградацию Европы»
Житель Кичменгско-Городецкого района похитил и держал связанным мужчину из-за желания отомстить
Вологжане вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по кикбоксингу
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Череповецкого района
Каждый второй торговый центр в России может обанкротиться
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5847
0
30.11.2022 [БлогоVO]

А чтобы россияне не забывали, что дома все стабильно и безопасно, об этом будут снимать кино

260
0
30.11.2022 [Обзор Прессы]

Судьбоносная встреча. Как потомок настоятеля верховажской церкви спас ее от полного разрушения

252
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика