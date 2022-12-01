Минкульт профинансирует фильмы про «единение общества вокруг армии», «миротворческую миссию РФ» и «деградацию Европы»

Министерство культуры утвердило список из 17 тем поддержки кинопроизводства на следующий год. Кроме всего прочего будут профинансированы фильмы про «единение общества вокруг армии», «миротворческую миссию РФ» и «деградацию Европы».

Так в списке есть темы: «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы»; «Популяризация службы в ВС РФ. Единение общества вокруг поддержки армии»; «Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции»; «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму»; «Малороссия как историческая область России»; Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России.

Всего на поддержку игрового кино Минкульт в 2023 году выделит 11,6 млрд рублей. Кроме вышеупомянутых тем министерство поддержит фильмы для мотивации молодежи к освоению инженерных специальностей, фильмы о семье и детях, науке и традиционных ценностях.