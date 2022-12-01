Вологжане вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по кикбоксингу на призы РМК в дисциплинах «К1», «фулл-контакт», который прошел в Екатеринбурге с 21 по 24 октября.
В турнире принимали участие 687 спортсменов из 24 регионов России. В финале спортсмены шести весовых категорий поборолись за звание «Мастер спорта России».
Вологодскую область представили воспитанники МАУДО ДЮСШ боевых искусств города Вологды.
Вологжане завоевали две серебряных и три бронзовых медали. Матвей Кощеев и Анастасия Попова-Введенская дошли до финала в своих категориях, заняв итоге второе место.
Вологжане вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по кикбоксингу
Вологжане вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по кикбоксингу на призы РМК в дисциплинах «К1», «фулл-контакт», который прошел в Екатеринбурге с 21 по 24 октября.
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