Вологжане вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по кикбоксингу на призы РМК в дисциплинах «К1», «фулл-контакт», который прошел в Екатеринбурге с 21 по 24 октября.



В турнире принимали участие 687 спортсменов из 24 регионов России. В финале спортсмены шести весовых категорий поборолись за звание «Мастер спорта России».



Вологодскую область представили воспитанники МАУДО ДЮСШ боевых искусств города Вологды.



Вологжане завоевали две серебряных и три бронзовых медали. Матвей Кощеев и Анастасия Попова-Введенская дошли до финала в своих категориях, заняв итоге второе место.