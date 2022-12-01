Каждый второй торговый центр в России может обанкротиться

01.12.2022 [Экономика]

Участники рынка недвижимости предполагают, что в России может закрыться каждый второй торговый центр.  Об этом пишет газета «Известия».

Так, управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что в банкротном и предбанкротном состоянии уже находятся не менее 200 ТЦ в стране. Добавится к ним может еще 70-100 объектов.  Президент Magic Group Александр Перемятов заявил, что каждый второй ТЦ в настоящее время находится на грани закрытия.

«Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — сказал он.

По данным «Известий» количество предложений о продаже ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м выросло с января по октябрь на 14%. 

Объявления о продаже торговых площадей можно найти и в Вологодской области. Так, собственник торговых площадей на Ленинградской, 79 выставил их за 25 млн рублей, за 150 млн рублей выставлены на продажу торговые площади на Ленинградской, 81, за 72 млн на Герцена, 29. Выставлены на продажу и другие площади.

Сотни моллов оказались в кризисном состоянии из-за высокой закредитованности (кредиты на строительство ТЦ приходится выплачивать банкам довольно долго) и снижения доходов, объяснил глава компании «Этерна» Дмитрий Томилин. 

Тэги: ТЦ, торговый центр, продажа имущества

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