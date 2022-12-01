С 1 декабря приказом ФСБ в России запрещается любая форма обсуждения спецоперации в Украине

С 1 декабря 2022 в РФ запрещаются любые формы обсуждения СВО. Это следует из приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 4 ноября 2022 года № 547 "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

По приказу в перечень входят сведения в области военной деятельности Российской Федерации, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну. Такие, как оценка, прогнозы развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, также информация о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, маршрутах, численности ВС РФ и так далее. Запрещено также писать о том, кто проходит службу, о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, потребностях военных, местах хранения оружия, закупках, средствах связи. Запрещено распространять сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями органов федеральной службы безопасности и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, за исключением сведений, преданных гласности в соответствии с законодательством Российской Федерации с разрешения уполномоченных сотрудников органов федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации.

Вторая часть перечня запрещенки касается информации, составляющих гостайну. Это сведения о развитии вооружения его возможностях, характеристиках, о предприятия промышленно-оборонного комплекса, о импорте продукции двойного назначения и так далее. Всего в перечне 60 позиций.

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