В Вологде на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров

В Вологде на улице Чернышевского на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров. Происшествие случилось 30 ноября днем

Как пояснили в отделе ГИБДД УМВД города Вологды водитель мужчина 1979 года рождения на автомобиле Нива 21214 с прицепом двигался по улице Чернышевского со стороны улицы Железнодорожная, в сторону центра, где допустил наезд на двух пешеходов. Мужчина и женщина двигались справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина 1958 года рождения и мужчина 1957 года рождения были травмированы и доставлены в больницу бригадами Скорой помощи.