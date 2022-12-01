В Вологде на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров

01.12.2022 [Происшествия]

В Вологде на улице Чернышевского на пешеходном переходе сбили двух пенсионеров. Происшествие случилось 30 ноября днем 

Как пояснили в отделе ГИБДД УМВД города Вологды водитель мужчина 1979 года рождения на автомобиле Нива 21214 с прицепом двигался по  улице Чернышевского со стороны улицы Железнодорожная, в сторону центра, где допустил наезд на двух пешеходов. Мужчина и женщина двигались справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина 1958 года рождения и  мужчина 1957 года рождения были травмированы и доставлены в больницу бригадами Скорой помощи.

Тэги: ДТП, сбили пешехода
Фото отдел ГИБДД города Вологды

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