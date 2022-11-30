В Устюжне мужчина убил собутыльника и сам вызвал полицию

30.11.2022 [Происшествия]

В Устюжне завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире 35-летнего потерпевшего 23 сентября около 23:00. Мужчины вместе выпивали и поссорились.

«В ходе ссоры 29-летний гость нанес 35-летнему хозяину помещения сначала в его доме, а затем на улице, куда тот сумел выйти, множественные удары руками, ногами, ножом и иными различными предметами по голове, туловищу и конечностям, до тех пор, пока пострадавший не перестал подавать признаки жизни», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После обвиняемый сам заявил о содеянном в правоохранительные органы и остался на месте происшествия. На допросе он дал признательные показания, и суд заключил его под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело

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