В баре в Техническом переулке Вологды нашли контрафактный алкоголь

30.11.2022 [Общество]

Полицейские в ходе профилактического мероприятия нашли контрафактный алкоголь в одном из баров в Техническом переулке в Вологде.

Установлено, что продукция хранилась с нарушением законодательства РФ.

«Из оборота стражи порядка изъяли 58 единиц алкогольной продукции различного наименования общим объемом более 30 литров», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На организацию и должностное лицо составили соответствующие протоколы. Теперь ответственному должностному лицу грозит до миллиона рублей штрафа и до трёх лет дисквалификации, а штраф для юридического лица составит не менее трёх миллионов рублей.

Тэги: бар, алкоголь, контрафакт, нарушение, рейд, конфискация
Фото пресс-службы областного УМВД

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