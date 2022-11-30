В баре в Техническом переулке Вологды нашли контрафактный алкоголь

Полицейские в ходе профилактического мероприятия нашли контрафактный алкоголь в одном из баров в Техническом переулке в Вологде.

Установлено, что продукция хранилась с нарушением законодательства РФ.

«Из оборота стражи порядка изъяли 58 единиц алкогольной продукции различного наименования общим объемом более 30 литров», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На организацию и должностное лицо составили соответствующие протоколы. Теперь ответственному должностному лицу грозит до миллиона рублей штрафа и до трёх лет дисквалификации, а штраф для юридического лица составит не менее трёх миллионов рублей.