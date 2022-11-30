Чиновник из Верховажского района показал необычное озеро с плавающими островами

30.11.2022 [Общество]

В Верховажской районе Вологодской области есть необычное озеро с плавающими островами. Об этом рассказал природовед, начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Верховажского района Герман Шаманин.

Он стал участником конкурса видеороликов о Вологодской области «Родной край в объективе»: номинация «Тихая моя Родина»

Острова, которые показал в своем ролике Герман Шаманин, свободно передвигаются по всей поверхности озера и даже могут выдерживать на себе группы людей. По берегам озера произрастают краснокнижные растения, например, росянка английская.

К сожалению, это уникальное озеро не имеет статуса особо охраняемой природной территории, поэтому для обеспечения сохранности природы этого удивительного места автор видеоролика счел нужным скрыть точные координаты его местонахождения.

Конкурс видеороликов о Вологодской области «Родной край в объективе» проводит областной центр народной культуры. Итоги конкурса будут оглашены в декабре 2022 года.

Тэги: острова, природа

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