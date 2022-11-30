В Вологде с 1 декабря автобусы поедут по новой маршрутной схеме

30.11.2022 [Общество]

В Вологде с 1 декабря автобусы поедут по обновленной маршрутной схеме.

Изменения коснутся маршрутов № 8, 12, 19, 22, 27, 37Э. Такие изменения являются первым этапом внедрения новой маршрутной схемы, разработанной специалистами ВоГУ по инициативе администрации города Вологды.

Автобусы №№ 19, 22 будут двигаться по улице Возрождения до остановки «Ул. Новаторов». Маршрут автобуса № 12 теперь будет пролегать через остановку «Ул. Петрозаводская», расположенную у волейбольного центра, и заканчиваться у остановки «Ул. Новаторов». Также на этот маршрут будет добавлен транспорт, который освободится в результате закрытия маршрута № 15. Маршрут № 27 также будет проходить через остановку «Ул. Петрозаводская» у волейбольного центра. А автобусы № 8 и № 19 будут двигаться до остановки «Реабилитационный центр» вблизи ул. Карла Маркса, 123.

Также было принято решение изменить маршрут автобуса № 37Э. С 1 декабря он будет следовать от остановки «Областная детская больница» на Пошехонском шоссе через ул. Ярославскую, затем выедет на ул. Ленинградскую и далее проследует по прежнему маршруту в с. Молочное.

В начале декабря планируется возобновить работу общественного транспорта по маршруту № 29 «ГРС — Поликлиника — Берег». Он позволит обеспечить транспортную доступность поликлиники № 1 с районами обслуживания, в том числе жилых домов, а также коммерческих застроек, расположенных вблизи Пошехонское шоссе, повысить качество транспортного обслуживания населения микрорайона Лукьяново.

В 2023 году реализация новой схемы маршрутной сети будет продолжена. В первую очередь предстоит установить и благоустроить дополнительные остановочные пункты и карманы для заезда транспорта. В 1 квартале 2023 года планируется проведение конкурсных процедур на обслуживания маршрута № 17 «Дальняя — 6 мкр». Маршрут позволит обеспечить транспортную доступность для районов улиц Машиностроительная, Пугачева, Фрязиновская, а также соединит 6 микрорайон с ВоГУ, улицами Прокатова, Пугачева, Дальняя.

После завершения строительства улицы Поэта Романова изменен будет и маршрут № 20 «Лоста — ВПЗ». Движение автобусов будет осуществляться по кратчайшему пути между 5, 6 мкр и районом ВПЗ, то есть через ул. Поэт Романова (с заездом на остановочные пункты «Больничный комплекс», «Областная детская больница»).

Тэги: автобусы, маршруты

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