В Хохловской школе Кадуйского района температура в классах не повышается выше 17 градусов

Жители поселка Хохлово Кадуйского района сообщили на прямом эфире губернатора Вологодской области, что их дети вынуждены учиться при низких температурах в классах.

«В школе очень холодно, устарела вся система отопления, но новые руководители МУП ЖКХ п. Хохлово не смотря на существующие проблемы шайбируют трубопровод в итоге в классах от 15 до 17 градусов, появляется плесень в кабинетах, окна все плачут — хотя совсем недавно все оконные блоки сменили. Как дальше учиться детям? Когда заболеваемость по ОРВИ высокая и так. Учителя болеют, в школе очень холодно», — написала местная жительницы Кристина Трофимова.

В администрации Кадуйского района женщине ответили, что по информации администрации МО поселка Хохлово 30 ноября этого года специалистами ресурсоснабжающей организацией МУП «ЖКХ п. Хохлово» совместно с сотрудником администрации МО п. Хохлово и представителем МБОУ «Хохловская средняя школа имени Героя Советского Союза В. П. Лебедева» проведено обследование подающего трубопровода на предмет соответствия температуры подачи теплоносителя.

«По результатам обследования температура теплоносителя соответствует температурному режимы при настоящих погодных условиях. Директору школы рекомендовано выполнить мероприятия по наладке внутренней системы отопления здания для равномерного прогрева помещений».

Родителей учеников такой ответ не устраивает, они считают, что решать проблему с температурой в школе необходимо срочно.