В музее «Мир забытых вещей» можно посмотреть открытки XIX века из частной коллекции

30.11.2022 [Культура]

В преддверии Нового года в Вологде в музее «Мир забытых вещей» представлена выставка открыток Елизаветы Бем. 

Как рассказали в музее, старая добрая традиция дарить друг другу, прикреплять к подаркам, посылать по почте открытки на праздник или просто на память, берет свое начало от визитных карточек. Визитные карточки могли раньше использоваться в качестве открытых писем с поздравлением, пожеланиями или приглашениями.

«В России уже привычные нам открытые письма, которые отправляли на дальние расстояния по почте, были введены в обращение 1 января 1872 года. Они были не иллюстрированными. На одной стороне открытки писали адрес и наклеивалась марка, здесь также было напечатано правило: „На этой стороне кроме адреса не дозволяется ничего другого писать“. Вторая сторона предназначалась для письменного сообщения, на ней помещалась надпись: „Почтовое управление за содержание письма не отвечает“. Очень быстро люди поняли, что такой вариант почтовых отправлений — удобный и менее затратный. Сокращались расходы на все: экономия на времени (никаких запечатываний), конверте и бумаге»

Конечно, в открытых письмах ничего лишнего не напишешь. Только самую основную информацию или… поздравления. Поэтому быстро открытки стали использоваться преимущественно для пожеланий имениннику, молодоженам и участникам других памятных событий. И стали более эстетичными. 

Первыми иллюстрированными открытками в России считают фотографические видовые открытки с изображением достопримечательностей Москвы (выпуск 1895 года).

В 1894 г. право на выпуск бланков открытых писем получили частные лица, и вскоре свет увидели первые русские иллюстрированные открытки. Одними из самых очаровательных открыток сегодня признаны открытые письма с иллюстрациями Елизаветы Меркурьевны Бём.

Русская художница Елизавета Меркурьевна Бем (1843-1914) приобрела известность еще в 1870-е гг. благодаря изданиям с выполненными ею силуэтными иллюстрациями. С конца 1880-х гг. художница перешла от силуэтов к акварельной технике. Над открытками она впервые стала работать в 1898 г. по просьбе Попечительного комитета Общины святой Евгении.

В начале ХХ века по её рисункам было издано множество открыток с новогодними, рождественскими, пасхальными и другими сюжетами. Её талант графика нашёл особое воплощение именно в открытках — за 16 лет работы в этом жанре ею было создано более 300 оригинальных сюжетов.

Подлинники этих славных открыток сейчас можно увидеть в музее на выставке «Любимые сказки».

«А благодарность за удивительную коллекцию и интерес к творчеству художницы Елизаветы Бём написать неутомимому исследователю и собирателю уникальнейших артефактов Андрею Комичеву, который любезно предоставил экспонаты для выставки из своего частного собрания»

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