Совет Федерации единогласно одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации о смене пола.

«Устанавливается полный запрет на использование социальных сетей, средств массовой информации, фильмов, товаров для размещения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», — говорится в тексте нового закона.

Теперь за подобные действия в отношении лиц любого возраста грозит административная ответственность. Ранее ответственность наступала только за пропаганду среди несовершеннолетних.

Ранее 24 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Документ был поддержан единогласно.