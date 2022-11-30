Совет Федерации единогласно одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

30.11.2022 [Общество]

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации о смене пола.

«Устанавливается полный запрет на использование социальных сетей, средств массовой информации, фильмов, товаров для размещения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», — говорится в тексте нового закона. 

Теперь за подобные действия в отношении лиц любого возраста грозит административная ответственность. Ранее ответственность наступала только за пропаганду среди несовершеннолетних. 

Ранее 24 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.  Документ был поддержан единогласно.

Тэги: законы, Совет Федерации

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