В Вологде автомобиль «Шкода» сбил человека и врезался в столб

30.11.2022 [Происшествия]

В Вологде 18-летний молодой человек за рулём автомобиля «Шкода» сбил пешехода и врезался в столб.

ДТП произошло у дома № 16 на улице Текстильщиков 29 ноября в 23:30. 24-летний пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он получил травмы.

«Светопропускание стекол автомобиля не соответствовало требованиям технического регламента», — отмечается в сообщении ГИБДД по Вологодской области.

За допущенные нарушения ПДД на водителя составили соответствующие протоколы.

Тэги: ДТП, авария, сбили пешехода, травмы
фото ГИБДД по Вологодской области

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