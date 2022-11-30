В Вологде автомобиль «Шкода» сбил человека и врезался в столб

В Вологде 18-летний молодой человек за рулём автомобиля «Шкода» сбил пешехода и врезался в столб.

ДТП произошло у дома № 16 на улице Текстильщиков 29 ноября в 23:30. 24-летний пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он получил травмы.

«Светопропускание стекол автомобиля не соответствовало требованиям технического регламента», — отмечается в сообщении ГИБДД по Вологодской области.

За допущенные нарушения ПДД на водителя составили соответствующие протоколы.