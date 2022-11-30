Жителя Череповца осудили за ритуальное убийство соседки-пенсионерки

Вологодский областной суд вынес приговор 44-летнему жителю Череповца, признанному виновным в убийстве с особой жестокостью.

По материалам дела, инцидент произошёл в подъезде одного из домов на улице Металлургов 4 апреля 2022 года. Пьяный подсудимый пришёл к квартире 86-летней пострадавшей — его соседки сверху — стал стучать в дверь и говорить, что она заливает его жильё водой.

«Пенсионерка открыла дверь, и мужчина тут же нанес ей несколько ударов ножом по телу, а после вошел к ней квартиру. Женщина пыталась позвонить, но он перерезал телефонный провод», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После он позволил потерпевшей выбежать из квартиры, но в подъезде снова настиг её, нанёс ещё несколько ударов ножом, а когда она упала, вырезал на её теле ритуальные символы. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина не признал вину, но, с учётом представленных по делу доказательств, суд признал его виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы после освобождения. С осуждённого также взыскали один миллион рублей в пользу сына погибшей.