7 декабря в Вологде стартует Международный лесной форум и выставка «Российский лес»

Международный лесной форум соберет в Вологде представителей бизнеса и власти для обсуждения вопросов развития лесного комплекса страны и обмена опытом.

Как поясняют в правительстве Вологодской области, в этом году центральная тема форума — работа отрасли в новых экономических условиях. Максимальное внимание будет уделено мерам поддержки, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, новым законодательным инициативам, а также вопросам эффективного лесопользования и лесовосстановления, внедрению передовых технологий.

В деловую программу форума вошло 15 мероприятий, в том числе Совет по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

На выставке традиционно будет представлен весь спектр продукции и услуг лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также современные технологии, направленные на совершенствование работы лесной отрасли. 63 компании-участника из 18 регионов страны, а также республики Беларусь представят свои экспозиции на открытой и закрытой выставочных площадках общей площадью более двух тысяч квадратов. Визитной карточкой форума станет современная лесная техника.