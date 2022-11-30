7 декабря в Вологде стартует Международный лесной форум и выставка «Российский лес»

30.11.2022 [Общество]

Международный лесной форум соберет в Вологде представителей бизнеса и власти для обсуждения вопросов развития лесного комплекса страны и обмена опытом.

Как поясняют в правительстве Вологодской области, в этом году центральная тема форума — работа отрасли в новых экономических условиях. Максимальное внимание будет уделено мерам поддержки, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, новым законодательным инициативам, а также вопросам эффективного лесопользования и лесовосстановления, внедрению передовых технологий.

В деловую программу форума вошло 15 мероприятий, в том числе Совет по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

На выставке традиционно будет представлен весь спектр продукции и услуг лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также современные технологии, направленные на совершенствование работы лесной отрасли. 63 компании-участника из 18 регионов страны, а также республики Беларусь представят свои экспозиции на открытой и закрытой выставочных площадках общей площадью более двух тысяч квадратов. Визитной карточкой форума станет современная лесная техника.

«Ключевое мероприятие — торжественная церемония завершения строительства в городе Сокол многоквартирных домов, возведенных по новой технологии с применением CLT-панелей. Это первые дома в России из деревянных панелей, — рассказал первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев. — Участие в конструктивном диалоге высококвалифицированных специалистов отрасли и руководителей федеральных и региональных органов власти — залог выработки оптимальных предложений в лесную стратегию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Ждем всех на площадке выставочного комплекса „Русский дом“ в Вологде с 7 по 9 декабря».

Тэги: российский лес, выставки, форумы

ТОП НЕДЕЛИ

Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Устюженский район остался без главы округа
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологодской области насчитали более 10 000 медведей
В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
В Череповце рабочего насмерть задавило упавшими металлоконструкциями

Похожие новости

В Вологде открылся международный лесной форум «Российский лес»

Часть участников приехали в Вологду, часть подключаются к площадкам в режиме онлайн

1988
0

В Вологде прошел детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер»

В нем приняли участие 12 детей от 10 до 13 лет, имеющие с первого по третий взрослый спортивный разряды по игре в шахматы

1861
0

Лесовосстановительные работы на площади в 78,5 гектаров провели в Вологодской области в 2019 году

В регионе также строится комплекс для выращивания сеянцев

1261
2

Выставка «Российский лес» пройдет в Вологде с 4 по 6 декабря

В ней примут участие профессионалы лесной отрасли из разных регионов России и зарубежные делегации

4085
0

Фирмы из Финляндии, Швеции, Латвии, Италии приехали в Вологду на выставку "Российский лес"

Она пройдет в областной столице с 5 по 7 декабря

1959
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Череповца осудили за ритуальное убийство соседки-пенсионерки
7 декабря в Вологде стартует Международный лесной форум и выставка «Российский лес»
В Вологде зажгли главную новогоднюю ель
В Вологде построят новую станцию очистки воды
В Череповце одна из улиц будет носить имя героя путча 1993 года
На федеральной трассе у Шексны столкнулись трактор и легковушка
Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5741
0
29.11.2022 [БлогоVO]

Коммунизм под соснами

322
0
28.11.2022 [Обзор Прессы]

Череповчанка принесла на кастинг «Битвы шефов» курицу по-боярски

440
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика