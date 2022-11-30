В Вологде зажгли главную новогоднюю ель

30.11.2022 [Общество]

В Вологде засияла главная ель региона. ее монтаж и украшении завершили на площади Революции. Гирлянда, которая украшает ель длиной почти 2 км. 20-метровая конструкция для главной площади города была приобретена еще в 2020 году у поставщика из Санкт-Петербурга.

Также  новыми игрушками украшены 12 елей в микрорайонах города и елка на Кремлевской площади. 

В этом году на улицах города также появились новые украшения: три медведя в Октябрьском сквере, композиция «Игрушки» на пл. Революции и другое.

Изначально на закупку нового новогоднего оформления из городского бюджета было выделено 14,6 млн рублей. По итогам торгов сумма уменьшилась до 8,1 млн рублей. 

Тэги: новый год, новогодняя ель

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