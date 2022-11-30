В Вологде построят новую станцию очистки воды

30.11.2022 [Общество]

Новую станцию очистки водопроводной воды увеличенной мощности построят Вологде в 2023–2024 годах. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе прямого эфира. По его словам сейчас уже завершена разработка проекта, ожидается положительное заключение госэкспертизы

«Масштабная реконструкция систем очистки воды в Вологде не завершена. Она идет в три этапа — это ремонт водопроводных сетей, реконструкция реагентного хозяйства, которая была завершена в прошлом году, и увеличение мощности системы очистки водопроводной воды, по этим работам сейчас [ожидается] получение положительного заключения госэкспертизы. И в 2023–2024 годах мы приступаем к строительству новой станции очистки водопроводной воды с увеличенной мощностью, чтобы закрыть полностью потребности города Вологды в чистой питьевой воде без каких-либо примесей и запахов», — сообщил губернатор в прямом эфире Центра управления регионом.

Сейчас в Вологде еще не закончена реконструкция очистных систем, поэтому жители Вологды каждый год жалуются на неприятный запах водопроводной воды. как утверждают власти это сезонные явления, когда весной вода загрязняется сточными водами с полей, а осенью проблемы возникают, когда уровень воды на водозаборах в реке Вологде достигает критически низкого уровня.

«Здесь два решения: вовремя подключать резервный источник из Кубенского озера, ремонты там проведены, просто несвоевременно запустили этот источник [в 2022 году]. Второе — своевременно добавлять реагенты для очистки воды и разрабатывать новые типы реагентов, чтобы бороться с запахом. Не было сделано своевременно, сейчас замечания устранены, вода в Вологде нормализовалась», — сообщил глава региона.

Ранее NewsVo писал, в Вологде перешли на альтернативный водоисточник из-за того, что вода сильно пахнет. 

Вологжане стали жаловаться на запах еще 25 ноября. 26 ноября администрация города Вологды официально ответила, что в ходе ежедневного контроля воды МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» выявлен нехарактерный запах воды в реке Вологде. В связи с чем были приняты необходимые меры.

Тэги: вода, очистные сооружения, реконструкция

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