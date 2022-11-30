В Череповце одна из улиц будет носить имя героя путча 1993 года

30.11.2022 [Общество]

Имя Героя России Олега Петрова будет носить улица около парка Победы в Череповце. Такое решение приняли депутаты местной Гордумы.

«Ходатайство поступило от местного отделения организации семей погибших защитников Отечества. Олег Петров родился 18 апреля 1974 года в Череповце, окончил школу № 15, учился в училище № 27, работал на меткомбинате. В мае 1992 пошел в армию. Служил в мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД. Погиб 4 октября 1993 года у Дома Советов в Москве. В этот день подразделение получило задание подойти к Белому дому, прикрыть бронетранспортерами людей, которые будут оттуда выходить. Но БТР был подорван, весь экипаж погиб», — рассказала заместитель мэра Наталья Стрижова.

В 2023 году исполнится 30 лет со дня гибели Олега Петрова. Указом президента посмертно он был удостоен звания Героя России. На здании школы № 15 установлена доска в память об Олеге Петрове.

Осенью 1993 года конфликт ветвей власти привел к боям на московских улицах, расстрелу Белого дома и сотням жертв. По мнению многих, тогда решалась судьба не только политического устройства России, но и целостности страны.

 

Тэги: улицы, названия улиц

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