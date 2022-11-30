На федеральной трассе у Шексны столкнулись трактор и легковушка

30.11.2022 [Происшествия]

На федеральной трассе, в районе автовокзала в Шексне произошло ДТП.

По сообщениям очевидцев не разьехались дорожный трактор и легковушка. Сообщает Шекснинская районная газета Звезда. О пострадавших неизвестно.

Тэги: ДТП, трактор
Видео районная газета "Звезда"

ТОП НЕДЕЛИ

Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Устюженский район остался без главы округа
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологодской области насчитали более 10 000 медведей
В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой
В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека
Охранник с «Северстали» увлекся концептуальной фотографией
В Череповце рабочего насмерть задавило упавшими металлоконструкциями

Похожие новости

В Вологде водитель на Рено врезался в светофор

Пострадал пассажир

753
0

В Череповце 89-летний водитель наехал на пешехода и скрылся с места ДТП

Происшествие случилось вечером 24 ноября на Октябрьском проспекте

1729
0

В Вологде мужчина пострадал в ДТП на перекрёстке улиц Октябрьской и Мальцева

Авария произошла 24 ноября около 14:00

1458
0

Автомобили дважды вылетали накануне на трамвайные пути в Череповце

В общей сложности трамвайное движение в городе пришлось останавливать почти на час

762
0

В Вытегорском районе пьяный мужчина за рулём мотоцикла с коляской съехал в кювет

Шлема и прав на управление мотоциклом у него не было

756
0

В Вологодском районе автомобиль «Газель» столкнулся с грузовиком

Водителя «Газели» с различными травмами отвезли в больницу

1032
0

В Вологодском районе автомобиль «Лада Приора» сбил лося на трассе

Водителя и двоих его пассажиров госпитализировали с различными травмами, а животное погибло

1070
0

В Шекснинском районе водитель Хендай протаранил автобус ПАЗ

Очевидцы сообщают, что водитель легковушки уходил от погони

1011
0

В Вологде женщина попала под автомобиль «Газель» на улице Сергея Орлова

Пострадавшую — жительницу Архангельской области — госпитализировали с травмами

1560
0

В Череповце девятилетнего мальчика сбила машина на тротуаре

Пострадавший направлен в больницу для обследования

1452
0

В Вологде три человека пострадали в ДТП на улице Герцена

Столкнулись автомобили «Киа» и «Ниссан»

2114
0

В Вологде велосипедиста сбили на перекрестке улиц Гагарина и Петина

53-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу

1397
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Череповца осудили за ритуальное убийство соседки-пенсионерки
7 декабря в Вологде стартует Международный лесной форум и выставка «Российский лес»
В Вологде зажгли главную новогоднюю ель
В Вологде построят новую станцию очистки воды
В Череповце одна из улиц будет носить имя героя путча 1993 года
На федеральной трассе у Шексны столкнулись трактор и легковушка
Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5741
0
29.11.2022 [БлогоVO]

Коммунизм под соснами

322
0
28.11.2022 [Обзор Прессы]

Череповчанка принесла на кастинг «Битвы шефов» курицу по-боярски

440
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика