На федеральной трассе у Шексны столкнулись трактор и легковушка

На федеральной трассе, в районе автовокзала в Шексне произошло ДТП.
По сообщениям очевидцев не разьехались дорожный трактор и легковушка. Сообщает Шекснинская районная газета Звезда. О пострадавших неизвестно.
На федеральной трассе, в районе автовокзала в Шексне произошло ДТП.
По сообщениям очевидцев не разьехались дорожный трактор и легковушка. Сообщает Шекснинская районная газета Звезда. О пострадавших неизвестно.
Происшествие случилось вечером 24 ноября на Октябрьском проспекте
Авария произошла 24 ноября около 14:00
В общей сложности трамвайное движение в городе пришлось останавливать почти на час
Шлема и прав на управление мотоциклом у него не было
Водителя «Газели» с различными травмами отвезли в больницу
Водителя и двоих его пассажиров госпитализировали с различными травмами, а животное погибло
Очевидцы сообщают, что водитель легковушки уходил от погони
Пострадавшую — жительницу Архангельской области — госпитализировали с травмами
Пострадавший направлен в больницу для обследования
Столкнулись автомобили «Киа» и «Ниссан»
53-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу