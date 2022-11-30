Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым.
Нападающий перешёл в череповецкий клуб из магнитогорского «Металлурга» в конце октября, в обмен на денежную компенсацию, размер которой традиционно не разглашалось. За месяц проведенный в «Северстали» Юрий успел сыграть в пяти матчах, результативными действиями не отметился, заработав показатель полезности «-2».
Как сообщает пресс-служба череповецкой команды контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.
Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым
Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым.
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