Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым

30.11.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с хоккеистом Юрием Платоновым.

Нападающий перешёл в череповецкий клуб из магнитогорского «Металлурга» в конце октября, в обмен на денежную компенсацию, размер которой традиционно не разглашалось. За месяц проведенный в «Северстали» Юрий успел сыграть в пяти матчах, результативными действиями не отметился, заработав показатель полезности «-2».

Как сообщает пресс-служба череповецкой команды контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.

Тэги: хоккей

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