В Вологде пройдет новогодняя ремесленная ярмарка«Сделано на Вологодчине»

3 дня для вологжан и гостей города с 10 до 18 часов будут работать масштабные торговые ряды.

23-25 декабря в Вологде в ВК «Русский дом» состоится ярмарка под единым брендом «Сделано на Вологодчине», которая соберет вологодских ремесленников, мастеров и предприятия народных художественных промыслов.

Посетителей мероприятия ждут более 90 производителей со всей Вологодской области:

авторские подарки от вологодских мастеров

новогодние украшения и сувениры

текстиль, одежда и аксессуары

керамика

сладости, продукты питания и многое другое.

Ярмарка «Сделано на Вологодчине» — идеальное место, чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу и купить подарки родным и близким!

Организатором мероприятия является Центр «Мой бизнес» Вологодской области, который предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятым бесплатное выставочное место для презентации и продажи своей продукции.Данное направление поддержки реализуется в рамках Нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Реклама. Рекламодатель АНО Мой бизнес. https://www.mb35.ru/ LjN8KUDiL