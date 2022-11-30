В Вологде пройдет новогодняя ремесленная ярмарка«Сделано на Вологодчине»

30.11.2022 [Новости компаний]

3 дня для вологжан и гостей города с 10 до 18 часов будут работать масштабные торговые ряды.

23-25 декабря в Вологде в ВК «Русский дом» состоится ярмарка под единым брендом «Сделано на Вологодчине», которая соберет вологодских ремесленников, мастеров и предприятия народных художественных промыслов.

Посетителей мероприятия ждут более 90 производителей со всей Вологодской области:

  • авторские подарки от вологодских мастеров
  • новогодние украшения и сувениры
  • текстиль, одежда и аксессуары
  • керамика
  • сладости, продукты питания и многое другое.

Ярмарка «Сделано на Вологодчине» — идеальное место, чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу и купить подарки родным и близким!

Организатором мероприятия является Центр «Мой бизнес» Вологодской области, который предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятым бесплатное выставочное место для презентации и продажи своей продукции.Данное направление поддержки реализуется в рамках Нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

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Тэги: ярмарка, новый год

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