В Вологодской области одобрили закон о едином пособии на детей

С 2023 года жители Вологодской области могут оформить единое пособие на детей

Правительством Вологодской области одобрен проект закона «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка», согласно которому с 2023 года вводится единое пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также лицам, имеющим детей в возрасте от 0 до 17 лет. Проект закона подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 455-ФЗ.

Единое пособие объединит ряд действующих выплат, в том числе: ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам; ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет; выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

«Предоставляться ежемесячное пособие будет нуждающимся семьям с доходами ниже величины прожиточного минимума. Помимо доходов семьи будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, включающая оценку имущественной обеспеченности и трудового потенциала. В настоящее время такая система поддержки выстроена для семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет», — пояснил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

Размер единого пособия, назначаемого на каждого ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей — при назначении ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, или 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения — при назначении ежемесячного пособия беременной женщине.

Если право на выплаты возникло до конца 2022 года, можно выбирать условия назначения — единое пособие или прежние правила.

Заявление о переходе на единое пособие можно будет оформить с помощью Портала госуслуг, в МФЦ или в территориальном отделении Социального фонда, который с 2023 года объединит в себе ФСС и ПФР. При этом всех детей в возрасте до 17 лет можно указать в одном заявлении.

Предоставлять единое пособие будет Социальный фонд России.