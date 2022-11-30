В Вологде пройдёт «Мандариновый забег»

Организаторы Клуб любительского бега «RUN-35» ждут всех желающих ждут 18 декабря 2022 года. Победителя будут выявлять в 12 категория, начиная от Абсолютной среди мужчин и женщин, и заканчивая детьми 2015 г. р. и младше.



Все желающие принять участие уже сейчас могут пройти регистрацию на сайте https://www.zareg.me/820 которая завершится 16 декабря. В день старта, 18 декабря, будет только выдача номеров. А начало забегов назначено на 09:50.