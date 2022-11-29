Изображения городских крепостей времен Средневековья можно увидеть на выставке в Вологде

29.11.2022 [Культура]

Выставка «Город – крепость в пространстве и времени» открывается в Доме Корбакова в Вологде 1 декабря.

Здесь можно увидеть европейскую и русскую графику 16 – 20 веков.

– В экспозиции представлены почти полсотни станковых графических произведений, показывающих архитектурные пейзажи городов, начиная со Средневековья. В России часто роль таких крепостей выполняли монастыри, защищавшие от иноземных захватчиков не только окрестных жителей, но и их веру, – рассказывают о выставке сотрудники вологодской картинной галереи.

Выставка сформирована на основе личного собрания московского коллекционера Владимира Беликова – профессора, доктора технических наук, академика российской Академии качества. 

Гравюры из его личного собрания – работы 15-21 веков – экспонировались на 460 выставках в 56 странах, в том числе прошло 5 персональных выставок на Всероссийских конгрессах экслибриса в Вологде.

Открытие выставки состоится 1 декабря в 16:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Посетить выставку можно до 5 февраля  часов 2022 года в Музейно-творческом центре народного художника России В.Н. Корбакова.

Выставка будет работать до 5 февраля со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Касса до 17:30. Выходные: понедельник и вторник.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, крепость, история, средневековье

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