Вологодские предприятия, специалистов которых мобилизовали, смогут сохранить льготы по упрощенной системе налогообложения

Первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев предложил сохранить льготы по упрощенной системе налогообложения вологодским предприятиям, специалистов которых мобилизовали.

Напомним, одним из условий применения пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения является соблюдение налогоплательщиком определенного уровня среднесписочной численности работников — не менее 90% от численности работников от прошлого года.

«В связи с проведением в стране частичной мобилизации организации и предприниматели рискуют не выполнить это условие и потерять право на государственную поддержку. Предлагаю внести изменение в законодательство области и предоставить право применять льготы по упрощенной системе налогообложения, если условие о сохранении численности не соблюдается по причине призыва работника на военную службу по мобилизации, добровольно или по контракту, — обратился к главе региона Дмитрий Горбачев. — Данная мера будет действовать с 2022 года в отношении всех льготных категорий налогоплательщиков, в том числе занятых в сферах стратегически значимых для экономики области; перешедших на упрощенную систему с единого налога на вмененный доход; занятых в сфере культуры, физкультуры, в гостиничном бизнесе и общественном питании, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, СМИ и народных художественных промыслов и IT- сфере».

Также была озвучена инициатива пролонгировать на 2023 год налоговые преференции для всех вышеперечисленных категорий.

Втрое (до 5% по объекту налогообложения «доходы за минусом расходов» и до 2% по объекту «доходы») снижаются налоговые ставки для организаций и предпринимателей, которые с 2021 года перешли с единого налога на вмененный доход на иные режимы налогообложения, а также для налогоплательщиков, занятых в отдельных отраслях. Сохраняются для них и действующие условия применения льгот по уровню доходов и численности работников, а также по размеру заработной платы работников.

Пролонгируются на 2023 год пониженные ставки по УСН в стратегически значимых отраслях области: 10% по объекту налогообложения «доходы за минусом расходов» и 4% по объекту налогообложения «доходы». Сохраняются «смягченные» условия применения данных ставок. Это наличие не менее 90% численности работников от численности прошлого года и установление заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда c учетом районного коэффициента.

Также налоговые льготы в подготовленном правительством области законопроекте включают в себя еще два блока: преференции по налогу на имущество организаций и преференции по патентной системе налогообложения.

В целях сохранения благоприятных налоговых условий ведения бизнеса предлагается продлить на 2023 год право для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, уплачивать налог на имущество в отношении коммерческой недвижимости в пониженном размере: 50% от суммы налога по объектам, расположенным на территории городских округов и административных центров муниципальных районов (округов), и 20% от суммы налога — по остальным объектам недвижимости.

С учетом преобразования муниципальных районов в муниципальные округа предлагается установить нагрузку по патентной системе налогообложения для местных предпринимателей в размере, действующем в настоящее время для поселений муниципального района. В результате стоимость патента в административных центрах районов уменьшится до размера стоимости патента в поселениях, а налоговая нагрузка снизится для 1600 предпринимателей.