Жителя Череповца осудили за развратную переписку с малолетней девочкой

В Череповце суд вынес приговор 34-летнему местному жителю С., признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребёнка.

По данным пресс-службы судов Вологодской области, уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено 29 июня 2022 года. Он подозревался в том, что через свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте» вел переписку на сексуальные темы циничного характера с малолетней девочкой, не достигшей двенадцатилетнего возраста. С учётом характеристики личности С. и оснований полагать, что он может скрыться от следствия, его заключили под стражу.

Вину в совершении преступления мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, с него взыскали 100 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.