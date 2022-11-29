Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком России

Банк «Открытие» стал победителем ежегодной премии Frank Mortgage Award 2022 в номинации «Лучший ипотечный банк 2022». Кроме того, банк получил награду в номинации «Самые лояльные ипотечные клиенты».



Аналитическое агентство Frank RG представило результаты самого масштабного в России исследования рынка ипотеки и наградила лучшие ипотечные банки страны. При проведении исследования «Ипотека в России 2022» были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков, опрошены три тысячи ипотечных клиентов, проведена серия интервью с участниками рынка – банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

«Мы особенно гордимся победой в номинации «Самые лояльные ипотечные клиенты», поскольку эта непосредственная оценка нашей работы теми, кто пользуется нашими ипотечными программами. Для нас очень важно, что клиенты высоко оценивают качество обслуживания и готовы рекомендовать наш банк. Мы рады, что «Открытие» признан лучшим ипотечным банком страны, благодаря и бизнес-показателям, и эффективным бизнес-процессам, и голосам наших клиентов, – отмечает Нина Крючкова, вице-президент, руководитель трайба «Ипотека» банка «Открытие». – Мы и дальше будем ориентироваться на максимально полное удовлетворение потребностей каждого ипотечного заемщика».

Банк «Открытие» участвует в государственных программах льготной ипотеки – «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой», «ИТ-ипотека», предлагает рыночные ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также рефинансирование действующей ипотеки.



Подробнее с условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.