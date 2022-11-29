70% российских школьников боятся писать итоговое сочинение из-за новых правил

29.11.2022 [Общество]

Из-за нововведений в  правилах написания итогового сочинения 70% российских школьников боятся его писать. 

Изменения были введены в этом году, и они усложнили подготовку к испытанию. О том, что готовиться стало труднее заявили 51% учеников, следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education. 

Согласно нововведениям на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) больше не будут публиковаться новые направления по итоговому сочинению. Вместо них будут использоваться темы прошлых лет из закрытого банка, которые станут известны ученикам за 15 минут до экзамена, заранее известны только разделы и подразделы. Такое решение было принято Минпросвещения России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения. 

В итоге 70% школьников нервничают и испытывают стресс перед экзаменом. Большинство опрошенных (30%) пугает неизвестность, так как комплект тем сочинения теперь будет формироваться из закрытого банка ФИПИ. 26% учеников отмечают, что им тяжело подбирать аргументы из литературы или кинематографа. 18% опрошенных переживают из-за большой ответственности, так как «зачет» по итоговому сочинению является допуском к сдаче ЕГЭ. 10% отмечают, что испытывают трудности с изложением мыслей в текстовом формате, и 11% опрошенных переживают, так как у школьников мало времени на подготовку. 

При этом 47% учеников уже определились с приоритетными разделами, по которым планируют писать сочинение. Наиболее популярным участники опроса (57%) назвали раздел «Семья, общество, Отечество в жизни человека». 34% планируют использовать для написания раздел «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», и 9% опрошенных выбрали раздел «Природа и культура в жизни человека». 

36% опрашиваемых уже сейчас готовят аргументы для написания сочинения, 55% еще не начинали готовиться, а 9% вообще не планируют заранее готовиться к сочинению. 

Стоит отметить, что 28% опрошенных не понимают смысл экзамена и зачем он нужен одиннадцатиклассникам. 

Итоговое сочинение в выпускных классах было введено с 2014 учебного года. Успешное написание работы допускает выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации.

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 19 по 22 ноября 2022 г. среди родителей учащихся 11 классов. Метод проведения исследования — e-mail опрос, количество участников — более 2,1 тыс. человек, география — все регионы РФ. 

 

Тэги: итоговая аттестация, экзамены, образование

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