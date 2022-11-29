Стажировки преподавателей и методистов прошли на предприятиях Череповца

29.11.2022 [Экономика]

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» (далее — ФП «Профессионалитет») федеральным оператором ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в ноябре 2022 года прошли стажировки педагогических работников (преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения) по освоению компетенций и получению производственных навыков с учетом реального сектора экономики.

По отрасли химическая промышленность в стажировке приняло участие около 120 участников из Вологодской, Ленинградской и Тульской областей. В теоретической части были представлены основные аспекты развития отрасли, лучшие практики наставничества и грантовой деятельности, новых технологий и автоматизации процессов. В связи с этим была отмечена важность развития цифровых компетенций специалистов.

Стажировки преподавателей и методистов прошли на предприятиях г. Череповец, г. Кингисепп, г. Узловая, г. Щекино. Во время стажировки участники получили следующую информацию, для дальнейшего использования в своей профессиональной деятельности:

  • об основных достижениях и технико-технологические особенностях химической отрасли при производстве минеральных удобрений;

  • о преимуществах химической отрасли на международном рынке;

  • об основных этапах производства минеральных удобрений, сырье и оборудовании используемых на производстве;

  • о масштабах производства и объемах мощностей предприятия.

По результату опроса преподавателей, прошедших стажировку, можно сделать вывод о важности и эффективности таких образовательных мероприятий, показывающих высокую вовлеченность и заинтересованность руководства и сотрудников предприятий в процесс подготовки кадровой смены для химической отрасли реального сектора экономики.

Тэги: профессионалы, профессионалитет

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