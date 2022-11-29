Пенсионер из Вологодского района пытался застрелить собутыльника из ружья

29.11.2022 [Происшествия]

 68-летнего жителя Вологодского района подозревают в покушении на убийство собутыльника. Возбуждено уголовное дело.

«Вечером 26 ноября 2022 года 68-летний житель дер. Филино Вологодского района, испытывая личную неприязнь к своему 47-летнему гостю, внезапно возникшую при совместном употреблении спиртного, взял хранившееся в доме охотничье ружье, снарядил его и выстрелил, причинив потерпевшему огнестрельные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, пенсионер пытался убить гостя, но не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам. Пострадавший своевременно получил медицинскую помощь, и его удалось спасти.

После содеянного подозреваемый остался в доме, но спрятал оружие. Его задержали, и суд заключил его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Тэги: покушение на убийство, стрельба, ружье, пьянка, уголовное дело

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