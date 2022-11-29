В Вытегре мужчина за три часа вынес из нескольких магазинов товаров на 90 тысяч рублей

29.11.2022 [Происшествия]

В Вытегре полицейские раскрыли серию краж товаров из местных магазинов.

В феврале 2022 года полицейские получили сразу семь заявлений от представителей магазинов о кражах из торговых точек продуктов и спиртного. На видеозаписях с мест краж правоохранители увидели мужчину, который складывал товары в принесённую с собой сумку, стараясь не привлекать к себе внимания. Все хищения были совершены в течение трёх часов, а общий ущерб составил около 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что каждый раз рядом с местом кражи стоял один и тот же автомобиль «Рено Логан», который, как оказалось, принадлежит одному из таксопарков Петрозаводска. Водитель, который в тот день был за рулём авто, рассказал, что его знакомый попросил отвезти его в Вытегру за покупками и потом рассчитался с ним спиртным и продуктами.

«Часть похищенного была изъята по месту жительства водителя такси. Его знакомым оказался ранее судимый житель города Петрозаводск 1979 г. р., который сознался  в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В отношении 43-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: кражи, магазины, уголовное дело

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