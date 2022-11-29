В Череповецком районе чиновники решили начать ремонт дороги зимой

29.11.2022 [Общество]

Власти Череповецкого района заключили контракт на ремонт дорог в декабре. 

Чиновники решили сделать ремонт дорог в деревне Борисово Ирдоматского сельского поселения. Срок приемки работ — 26 декабря. Судя по смете, собираются вырубать деревья, корчевать пни, вынимать грунт, планировать откосы и насыпи, формировать обочины, укладывать водоотводящие трубы, засыпать дороги щебнем и так далее.

Сумма контракта — 2,46 миллиона рублей при начальной цене в 3,8 миллиона. Жители, узнав о контракте в недоумении и задаются вопросом, будет ли прок от таких работ. однако администрация череповецкого района уверяет, что все будет нормально. 

По информации чиновников данный Аукцион проведен на экономию по результатам других процедур.

«Состав работ который указан в техническом задании, возможно выполнить в существующих погодных условиях. Согласно действующих Гостов в зимнее время такие работы проводить допускается», — заключили в администрации Череповецкого района.

Тэги: дороги, ремонт дорог, контракты

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