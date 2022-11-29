Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

29.11.2022 [Политика]

Алексей Кудрин сообщил о своем уходе с поста главы Счетной палаты.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — заявил он.

Ранее Совет Федерации получил представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста. 25 ноября стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы и перейдет в «Яндекс».

Тэги: счетная палата, Кудрин

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