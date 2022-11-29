Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

Алексей Кудрин сообщил о своем уходе с поста главы Счетной палаты.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — заявил он.