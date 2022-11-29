Выставка работ художника Леонида Малафевского открывается в Вологде

Открытие выставки «Без названия» ярославского художника Леонида Малафеевского пройдет в галерее «Красный мост» в Вологде 1 декабря.

Леонид Малафеевский родился в Вологде в 1954 году. Его мама – Нина Ивановна Малафеевская – была учителем в школе №1, там же и учился сам художник. С 7 класса Леонид посещал изостудию Сергея Теленкова при ДКЖ. После окончания Московского высшего художественно–промышленного училища в 1980 году живет и работает в Ярославле.

Член Союза художников России с 1989 года. Заслуженный художник Российской Федерации.

Участник более 70 международных, всероссийских, региональных и областных выставок. Произведения находятся в собраниях музеев Ярославля, Санкт-Петербурга, Вологды, Плеса, Иваново, Переславля, Рыбинска, Корбаха (Германия), в РосИЗО (Министерство культуры РФ), в государственных учреждениях городов Германии (Кассель, Ханау, Ветсла, Трендельбург и других).

– Леонид Алексеевич Малафеевский — незаурядный продолжатель блистательной манеры живописи именитых русских и европейских художников конца 19 — 20 века. В его творчестве импрессионистические интонации сплетаются с мотивами русского и европейского символизма, стилистикой мастеров абстрактного экспрессионизма; на грани ретроспективного видения, непосредственного впечатления от натуры и новой семантизации образа рождается неповторимая манера письма художника, – говорится в анонсе выставки.

Открытие выставки состоится 1 декабря в 18.00 в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143.

Посетить выставку можно будет до 15 января ежедневно, с 10.00 до 18.00. Выходной – пятница. Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

