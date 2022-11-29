Выставка работ художника Леонида Малафевского открывается в Вологде

29.11.2022 [Культура]

Открытие выставки «Без названия» ярославского художника Леонида Малафеевского пройдет в галерее «Красный мост» в Вологде 1 декабря.

Леонид Малафеевский родился в Вологде в 1954 году. Его мама – Нина Ивановна Малафеевская – была учителем в школе №1, там же и учился сам художник. С 7 класса Леонид посещал изостудию Сергея Теленкова при ДКЖ. После окончания Московского высшего художественно–промышленного училища в 1980 году живет и работает в Ярославле.

Член Союза художников России с 1989 года. Заслуженный художник Российской Федерации. 

Участник более 70 международных, всероссийских, региональных и областных выставок. Произведения находятся в собраниях музеев Ярославля, Санкт-Петербурга, Вологды, Плеса, Иваново, Переславля, Рыбинска, Корбаха (Германия), в РосИЗО (Министерство культуры РФ), в государственных учреждениях городов Германии (Кассель, Ханау, Ветсла, Трендельбург и других).

– Леонид Алексеевич Малафеевский — незаурядный продолжатель блистательной манеры живописи именитых русских и европейских художников конца 19 — 20 века. В его творчестве импрессионистические интонации сплетаются с мотивами русского и европейского символизма, стилистикой мастеров абстрактного экспрессионизма; на грани ретроспективного видения, непосредственного впечатления от натуры и новой семантизации образа рождается неповторимая манера письма художника, – говорится в анонсе выставки.

Открытие выставки состоится 1 декабря в 18.00 в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143.

Посетить выставку можно будет до 15 января ежедневно, с 10.00 до 18.00. Выходной – пятница. Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, художники

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Следком подтвердил факт гибели мужчины в вологодском ресторане
Устюженский район остался без главы округа
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой
В Вологодской области насчитали более 10 000 медведей
В Череповце рабочего насмерть задавило упавшими металлоконструкциями

Похожие новости

Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде

Вход свободный

928
0

Выставка детских книг 19 века с иллюстрациями Елизаветы Бем открывается в Вологде

В экспозиции также представлены коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами и винтажные книжные закладки

708
0

Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России

Выставку «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» будет работать в Московской области до 28 февраля следующего года

790
0

Выставка работ художника Аркадия Полякова проходит в Вологде в ноябре

Здесь представлены картины с видами Вологды и ее окрестностей

1380
0

Живописные уголки Вологодчины можно увидеть на выставке в городской Думе

В городском парламенте открылась выставка работ Александра Романова

887
0

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде

В экспозиции представлены редкие архивные документы и фотографии, посвященные Нюрнбергскому процессу, а также Токийскому и Хабаровскому процессам

1187
0

Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября

Прочтет ее историк театра Борис Ильин

1100
0

Новая выставка моделей самолетов открывается в доме-музее Можайского под Вологдой

В экспозиции представлены 83 модели самолетов из частной коллекции

1108
0

Выставка работ художника Юрия Коробова откроется в Вологде 11 ноября

Мероприятие посвящено 70-телию художника

1000
0

Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде

Специалисты мультимедиа «оживили» картины из архивов Вологодской картинной галереи

936
0

Выставка писем и документов ученого Данилевского открылась в музее «Вологодская ссылка»

Попав в ссылку в Вологду Николай Данилевский нашел здесь друзей и вторую супругу

1233
0

Картины Нико Пиросмани можно увидеть на выставке в Вологде

Произведения известных мастеров наивного искусства и художников-примитивистов из коллекции Московского музея современного искусства будут экспонироваться в Вологодском музее-заповеднике

1188
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегре мужчина за три часа вынес из нескольких магазинов товаров на 90 тысяч рублей
Поезд Череповец-Москва будет ходить ежедневно
В Череповецком районе чиновники решили начать ремонт дороги зимой
Реконструкция с захватом: в Вологде суд признал незаконной реконструкцию пристройки жилого дома
Троих жителей Бабаевского района будут судить за похищение человека и угрозу убийством
Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты
Выставка работ художника Леонида Малафевского открывается в Вологде
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5649
0
28.11.2022 [БлогоVO]

Дмитрий Лихачев: «Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг»

276
0
28.11.2022 [Обзор Прессы]

Череповчанка принесла на кастинг «Битвы шефов» курицу по-боярски

301
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика