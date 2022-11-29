В Кремлевском саду Вологды установили карусель «Карнавал»

29.11.2022 [Общество]

В Вологде установили карусель «Карнавал» в Кремлёвском саду. Она откроется с середины декабря. Детей-сирот и людей с инвалидностью пропустят на карусель бесплатно, многодетным семьям дадут скидку 50%. Власти обещают, что билеты будут доступными. 

«Раньше ради такой новогодней карусели многие спешили в Москву, а теперь и ехать никуда не нужно», — пишет мэр Вологды Сергей Воропанов.

Карусели с лошадками и на цепочках были закуплены за счет бюджетных средств города. Аттракцион для малышей «Веселый улей» был передан Вологде в дар от фирмы производителя.

Тэги: карусели, карусель, аттракционы

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