В Кремлевском саду Вологды установили карусель «Карнавал»

В Вологде установили карусель «Карнавал» в Кремлёвском саду. Она откроется с середины декабря. Детей-сирот и людей с инвалидностью пропустят на карусель бесплатно, многодетным семьям дадут скидку 50%. Власти обещают, что билеты будут доступными.

«Раньше ради такой новогодней карусели многие спешили в Москву, а теперь и ехать никуда не нужно», — пишет мэр Вологды Сергей Воропанов.

Карусели с лошадками и на цепочках были закуплены за счет бюджетных средств города. Аттракцион для малышей «Веселый улей» был передан Вологде в дар от фирмы производителя.