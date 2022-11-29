Встреча на тему изучения географии при помощи почтовых марок пройдет в музее Можайского 3 декабря

29.11.2022 [Культура]

Творческая встреча и лекция «Филатуризм. Новое понятие в мировой практике туризма или как завоевать Географический Оскар!» пройдет в Доме-музее Можайского 3 декабря.

Исследователь-путешественник Валерий Сушков расскажет о том, каким увлекательным может быть изучение территорий через призму филателии и истории почты.

– В 2020 году, когда пандемия заставила людей отказаться от путешествий, Валерий придумал новое направление – филатуризм. Это познавательно-приключенческий туризм и изучение территорий через призму филателии и историю почты. Для развития филатуризма создан проект «POSTVENTURE & Почтовое приключение» и Международное сообщество филатуризма. Сам автор определяет проект и сообщество, как почтовый радио-телеграфный историко-приключенческий эксперимент. Вместе с единомышленниками и партнерами Валерий Сушков реализует проект в виде историко-почтовых реконструкций, церемоний спецгашений, филатуристских флешмобов, установки почтовых памятников, создание почтовых медиа-материалов и филателистической продукции, – говорится в анонсе мероприятия.

В рамках встречи участники также посмотрят фильм об экспедиции «Невероятные приключения почтмейстера, конверта и марки. Аэростатная почта».

Самые активные гости получат от Валерия Сушкова необычные карточки-квитанции от Министерства аэростатной почты, погашенные Аэростатной почтой из экспедиции POSTVENTURE.

Сообщается, что Валерий Сушков – историк почты. Он посетил более 50 стран мира, принял участие более чем в сотне различных экспедиций на 6 континентах, покорил Южный полюс и гору Килиманджаро. Член Русского Географического Общества, обладатель Географического Оскара.

Начало встречи 3 декабря в 15:00 в Доме-музее Можайского в селе Можайское Вологодского района. 

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: встреча, лекция, филателия, марки, почта, Туризм

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