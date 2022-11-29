В Череповце ребенок после драки в школе попал в больницу

Череповецкий школьник попал в больницу после драки на уроке физкультуры. Ученики 8 и 7 классов играли в «Перестрелку». Сообщает 35медиа.

В какой-то момент один из восьмиклассников нарушил правила игры. Семиклассники стали защищать мяч. По рассказу мамы пострадавшего ребенка, ее сын побежал к однокласснику, запнулся, упал. Когда вставал, задел восьмиклассника.Последний схватил его за горло и начал бить кулаками по лицу. В итоге семикласснику был сломан нос, у него диагностировали сотрясение головного мозга.

«Мне позвонили только через 40 минут, скорую ребенку не вызвали», — рассказала мама пострадавшего школьника.

После произошедшего мальчик 9 дней пролежал в больнице. Ему была проведена операция. Сейчас он проходит лечение дома. Семья обратилась с заявлением в полицию. В УМВД по Вологодской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. По словам родителей ни школа, ни обидчики не пытаются урегулировать вопрос. Однако, в школе ответили, что в образовательном учреждении проводили внутреннюю проверку.