В Череповце ребенок после драки в школе попал в больницу

29.11.2022 [Общество]

Череповецкий школьник попал в больницу после драки на уроке физкультуры. Ученики 8 и 7 классов играли в «Перестрелку». Сообщает 35медиа.

В какой-то момент один из восьмиклассников нарушил правила игры. Семиклассники стали защищать мяч. По рассказу мамы пострадавшего ребенка, ее сын побежал к однокласснику, запнулся, упал. Когда вставал, задел восьмиклассника.Последний схватил его за горло и начал бить кулаками по лицу. В итоге семикласснику был сломан нос, у него диагностировали сотрясение головного мозга.  

«Мне позвонили только через 40 минут, скорую ребенку не вызвали», — рассказала мама пострадавшего школьника.

После произошедшего мальчик 9 дней пролежал в больнице. Ему была проведена операция. Сейчас он проходит лечение дома. Семья обратилась с заявлением в полицию. В УМВД по Вологодской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. По словам родителей ни школа, ни обидчики не пытаются урегулировать вопрос. Однако, в школе ответили, что в образовательном учреждении проводили внутреннюю проверку.

«С детей и учителей были взяты объяснительные. С педагогическим составом проведён дополнительный инструктаж по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся во время учебного процесса. Первая помощь ребенку была оказана учителем физкультуры. Был вызван фельдшер, которая посоветовала оповестить родителей и обратиться в травмпункт. Также ученики рассказали, что пострадавший мальчик первым ударил восьмиклассника, что он подтвердил лично. Семья восьмиклассника неоднократно инициировала разговоры, состоялось 2 встречи с семьей пострадавшего, на которых предлагалась помощь, но потерпевшая сторона заняла выжидательную позицию, на контакт не идет», — рассказала директор школы.

Тэги: драки, буллинг, школа

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