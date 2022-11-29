Череповецкая «Северсталь» уступила новосибирской «Сибири»

29.11.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила новосибирской «Сибири» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды долго не могли поразить ворота друг-друга, только в середине второго периода бросок Александр Суворова в большинстве выводит «Северсталь» вперёд. Спустя две минуты всё тот же Суворов увеличивает преимущество своей команды, шайба была заброшена по факту в равных составах, в тот момент когда удалённый игрок соперника уже вышел из штрафного бокса, но ещё не успел добежать до своей зоны чтобы помочь команде — 2:0.

Правда в дальнейшем забивали только гости. Ещё до второго перерыва в ворота Александра Самонова, который дебютировал в этом матче за «Северсталь», был назначен буллит, его реализовал Тэйлор Бэк. А в заключительном периоде ещё две шайбы залетели в ворота «желто-черных». Итог 2:3, для «Северстали» это поражение стало пятым в последних восьми матчах.

«Показал ребятам вчера все голы, пропущенные в октябре и ноябре. В проигранных матчах. Решающие голы. Все голы или мы сами себе привозили, или там были глупейшие ошибки, расхлябанность. Видимо, не все показал. Какие голы мы сегодня пропускали… Хочется извиниться перед болельщиками. Ребята стараются. Парень 2005 года при счёте 2:0 пинает клюшку в сторону игрока другой команды. Мы даём глотнуть сопернику воздуха. Бывает такое. Казнить этого парня я не могу. Надо его поддержать. Казнить надо только самого себя, не рассказал ему эти правила. Надеюсь, ему будет урок. Стрелы мы в него ни в коем случае не кидаем. Мы сами себе на ровном месте привезли третий гол. Надо через всё это пройти. Надо пережить. Это тяжело. Были ситуации намного хуже. Время есть исправить всё это. Игра есть. Кто не видел саму игру, советую: посмотрите, мы не так плохо смотримся», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч череповчане проведут 1 ноября, на выезде сыграют против петербургского СКА.

Тэги: хоккей

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