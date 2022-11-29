В Вологодской области начали рассматривать заявки по программе «Народный бюджет». Всего от вологжан поступило более двух тысяч заявок. Инициативы, которые пройдут отбор, будут реализованы в 2023 году.

«Проект „Народный бюджет“ реализуется в регионе на протяжении восьми лет. В этом году на рассмотрение представлено рекордное количество заявок из всех муниципалитетов Вологодской области — более двух тысяч. Благодарю всех жителей, которые проявили интерес к проекту, заботятся о развитии своих территорий и хотят сделать их более комфортными и благоустроенными. Сегодня я запускаю работу конкурсной комиссии. Отбор проектов продлится до 10 февраля 2023 года, затем мы подведем итоги и выделим дополнительное финансирование на реализацию народных инициатив. Уверен, что конкурсная комиссия поддержит представленные заявки и мы их обязательно отработаем», — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Заявки на участие в проекте принимались в течение полутора месяцев, начиная с октября. Самыми активным заявителями оказались жители Вологодского и Великоустюгского муниципальные округа, жители которых представили 394 и 195 проектов соответственно, замкнул тройку лидеров Череповецкий муниципальный район, направивший 182 проекта.

В этом году вологжане подали на 122 заявки больше, чем годом ранее. Всего же с 2015 по 2022 годы конкурсный отбор прошли более 5,5 тысяч проектов. На их реализацию из областного бюджета выделено более одного миллиарда рублей.

С помощью инициативного бюджетирования жители благоустраивают свои деревни, села и города, приводят в порядок скверы и парки, обустраивают детские и спортивные площадки, устанавливают мемориалы в память об участниках Великой Отечественной войны, ремонтируют колодцы и водопроводы, решают другие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.