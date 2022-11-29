Вологодские врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце

В Вологодской областной больнице спасли мужчину с ножевым ранением в сердце.

В клиническую больницу доставили 29-летнего мужчину из районного центра с ножевым ранением в грудную клетку слева. Такая травма — одна из самых опасных, большинство пациентов с ранениями сердца погибают.

«Мужчине повезло. Он, как говорится, родился в рубашке, — говорит врач-хирург Александр Сайгушев. — С момента ранения и до приезда в больницу прошло более 6 часов! Чаще всего такие ранения заканчиваются смертью пациента. Сложность подобных операций заключается в скорости их выполнения. Нужно быстро доставить пациента в операционную, быстро найти место повреждения и быстро ушить рану. В моей практике было 6 таких случаев».

Операция прошла успешно, долечивался пациент в травматологическом центре и уже выписан домой. Операцию выполнили хирурги А. В. Сайгушев, Д. В. Петров и врач-анестезиолого-реаниматолог А. В. Силинский.