Почти половина жителей Череповца не заплатили имущественный, земельный и транспортный налоги

Замначальника межрайонной инспекции ФНС № 12 по Вологодской области Виктор Мошинский сообщил, что 40% череповчан, которым начислены налоги на имущество, землю и транспорт, не спешат их платить. Срок уплаты этих налогов 1 декабря.

«Если не заплатить до 1 декабря включительно, будет применяться принудительное взыскание. Придется платить не только сам налог и пени, но и исполнительский сбор», — говорит Виктор Мошинский.

Он уточнил, что имущественный и земельный налог идут сразу в городской бюджет. Эти деньги тратятся на содержание города и бюджетной сферы. Транспортный налог идет в бюджет области, но возвращается в Череповец в виде субсидии. Это деньги, которые идут на ремонты и содержание улиц. Всего череповчанам начислено за 2021 год 813 миллионов рублей вышеупомянутых налогов.