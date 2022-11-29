Почти половина жителей Череповца не заплатили имущественный, земельный и транспортный налоги

29.11.2022 [Общество]

Замначальника межрайонной инспекции ФНС № 12 по Вологодской области Виктор Мошинский сообщил, что 40% череповчан, которым начислены налоги на имущество, землю и транспорт, не спешат их платить. Срок уплаты этих налогов 1 декабря. 

«Если не заплатить до 1 декабря включительно, будет применяться принудительное взыскание. Придется платить не только сам налог и пени, но и исполнительский сбор», — говорит Виктор Мошинский.

Он уточнил, что имущественный и земельный налог идут сразу в городской бюджет. Эти деньги тратятся на содержание города и бюджетной сферы. Транспортный налог идет в бюджет области, но возвращается в Череповец в виде субсидии. Это деньги, которые идут на ремонты и содержание улиц. Всего череповчанам начислено за 2021 год 813 миллионов рублей вышеупомянутых налогов.

Тэги: налоги

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
Вологда перешла на подачу воды из Кубенского озера
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Следком подтвердил факт гибели мужчины в вологодском ресторане
Устюженский район остался без главы округа
В Бабаевском районе мужчина на охоте случайно застрелил своего друга
В Вологодскую область завезли говяжий фарш с сальмонеллой
В Вологодской области насчитали более 10 000 медведей

Похожие новости

Мобилизованным вологжанам дали отсрочку по налогам и разрешили их заплатить в рассрочку

Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

685
0

Заплатить налоги за мобилизованных смогут их родственники

Завершается рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2021 год

1585
0

Со следующего года жители Вологодской области будут оплачивать налоги единым платежом

С 1 января 2023 в России введут единый налоговый счет

1028
0

Директора Вологодской фирмы будут судить за обман налоговой на 2,9 млн рублей

Мужчина сокрыл информацию о проведенных операциях по покупке товаров и уплате в связи с этим НДС

1002
0

Поступления от металлургических компаний по налогу на прибыль в бюджет Вологодской области упали

Губернатор Вологодской области предлагает выйти с письмом в адрес Госдумы с конкретными предложениями, которые помогли бы исправить ситуацию

1428
0

В России выросло количество закрытых предприятий в марте-июне на 17,5%

Исследование проведено на основании данных ФНС

1349
0

До 4 мая жители Вологды должны подать декларацию в налоговую инспекцию

Это касается тех, кто продал недвижимость, получал дорогие подарки или сдавал жилье в аренду

916
0

В департаменте финансов Вологодской области объяснили, какие налоговые послабления ждут бизнес

Во втором чтении Государственной Думой принят проект федерального закона, содержащий пакет налоговых послаблений для бизнеса

1171
0

В России начали проводить рейды по съемным квартирам

Для обнаружения серых арендаторов прибегают также к ресурсам управляющих компаний

6154
0

Налоговая инспекция Вологодской области обязала УК и ТСЖ предоставить информацию о фактах сдачи квартир

Это поможет выявить тех, кто сдает жилье неофициально, и обязать их платить налоги с дохода от аренды

5777
0

Минстрой предлагает ввести штрафы за «теневую» сдачу жилья в аренду

Как заявили в Минстрое, ежегодно бюджет теряет более 160 млрд рублей от непрозрачной аренды квартир

1382
0

Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции

С таким обвинением согласилась областная прокуратура

4478
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкая «Северсталь» уступила новосибирской «Сибири»
В Вологодской области начали рассматривать заявки по программе «Народный бюджет»
Вологодские врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце
Почти половина жителей Череповца не заплатили имущественный, земельный и транспортный налоги
В Вологде отказались от масштабного празднования Нового года
Мобилизованным и контрактникам Вологодской области перечислено более 400 млн рублей выплат
Вологжанин Илья Марсов завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5635
0
28.11.2022 [БлогоVO]

Дмитрий Лихачев: «Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг»

189
0
28.11.2022 [Обзор Прессы]

Череповчанка принесла на кастинг «Битвы шефов» курицу по-боярски

256
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика