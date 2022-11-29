В Вологде отказались от масштабного празднования Нового года

Вологда отказалась от масштабных новогодних гуляний. Праздники пройдут в микрорайонах города. Отменяется фейерверк и праздник на площади Революции.

Новогодние программы, которые будут организованы в микрорайонах города, будут рассчитаны, прежде всего, на детей. рассчитанные в первую очередь на детей, будут проходить в микрорайонах города.

«В этом году мы приняли решение отказаться от масштабных гуляний, от празднования Нового года на главной площади Вологды, от фейерверка. Думаю, причины понятны, сейчас важно сконцентрироваться на других, более важных вещах. Но детей без праздника оставить не можем, поэтому Дед Мороз со своими помощниками проведет небольшие программы для юных вологжан в микрорайонах. По традиции мы запускаем и проект „Рождественская сказка в Вологде“. Стартует он в 20-х числах декабря с игровых программ для детей и взрослых в парках города. Также запланированы спортивные и культурные мероприятия в течение всех новогодних каникул», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Дед Мороз будет три дня путешествовать с интерактивной программой по микрорайонам города.

2 января он в 11.00 приедет в Рождественский сквер, в 12.00 — на площадь Федулова, в 13.00 — в Ковыринский парк, в 14.00 — на Бульвар Пирогова.

3 января в 11.00 запланирована программа в Осановской роще, в 12.00 — на стадионе «Локомотив», в 13.00 — на площадке у СКК «Вологда», в 14.00 — в мкр Лоста (ул. Пионерская, 28). 4 января зимний волшебник в 11.00 посетит Прилуки (Монастырский парк), в 12.00 — парк Ветеранов, в 13.00 — площадь Чайковского, в 14.00 — Фрязиновский парк. А 5–6 января игровая программа для детей с надувными аттракционами, конкурсами и мастер-классами пройдет на Кремлевской площади. Для активных и спортивных вологжан 3 января на стадионе «Локомотив» с 10:00 до 15:00 запланированы массовые катания на коньках и игровая программа.

5-7 января в Вологде пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», который каждый год объединяет сотни самых талантливых ребят со всей России. Организаторами фестиваля выступают Вологодская митрополия Русской православной церкви (Московский патриархат), Департамент культуры и туризма Вологодской области, Администрация города Вологды.

Кроме того, 30 декабря на площади Революции будет работать новогодняя ярмарка, где можно будет купить новогодние сувениры и продукцию местных производителей, фермерских хозяйств, изделия мастеров народных художественных промыслов.