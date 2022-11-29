Вологжанин Илья Марсов завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые прошли в Ижевске с 21 по 28 ноября.
В упражнении МВ-3*20 -«Винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения » среди мужчин спортсмен СШОР «Витязь» Илья Марсов одержал победу, опередив архангелогородца Станислава Кузнецова, занявшего второе место, на 6 баллов.
В упражнении «стрельба из пневматической винтовки среди смешанных пар на дистанции 10 метров» Илья Марсов завоевал третье место. В матче за бронзовые медали вологжанин, в паре Дарьей Болдиновой был сильнее представителей Удмуртии Юлии Каримовой и Андрея Конькова — 16:10.
Отметим так же что Вологодскую область на соревнованиях представляли ещё Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин, которые остановились в шаге от выхода в финал в упражнение ПП-ПС, заняв в квалификации 7 место.
Екатерина Коршунова в упражнении МП-60 среди женщин боролась за медали, но в итоге заняла лишь 4 место.
Вологжанин Илья Марсов завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
Вологжанин Илья Марсов завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые прошли в Ижевске с 21 по 28 ноября.
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