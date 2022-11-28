Педагоги прошли стажировку по федеральному проекту «Профессионалитет»

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» (далее – ФП «Профессионалитет») федеральным оператором ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в ноябре 2022 года прошли стажировки педагогических работников (преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения) по освоению компетенций и получению производственных навыков с учетом реального сектора экономики.

По машиностроительной отрасли в стажировке приняло участие около 1200 человек из 15 регионов РФ. В теоретической части были рассмотрены общие вопросы стратегического планирования отрасли в текущих экономических и политических условиях. А также вопросы поддержки профессионального и карьерного развития студентов, метод проектного обучения, наставничество в период практической подготовки, технологии практического обучения при освоении профессиональных модулей и учебных дисциплин.

Доцент кафедры Технологии машиностроения МГТУ им Н.Э. Баумана Олег Спиридонов подчеркнул, что в ситуации нестабильности особое значение приобретает точная расстановка приоритетов, необходимы инструменты формирования долгосрочных конкурентных преимуществ, и главной задачей при формировании стратегии организации является ориентация на собственные резервы, в том числе на квалифицированный персонал.

При посещении предприятий участникам рассказали особенности работы производств: этапы и масштаб, объем мощностей, используемое сырье и оборудование; раскрыли тонкости технологических процессов, правила техники безопасности, практики цифровой трансформации и внедрения бережливых технологий. В ходе мероприятий экспертами и наставниками были сделаны важные акценты, которые помогли слушателям в выполнении индивидуальных заданий на стажировочных площадках, расположенных в таких городах, как Уфа, Рязань, Елабуга, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Челябинск, Самара, Петрозаводск и др.

Преподаватели и методисты высоко оценили формат и организацию мероприятий в рамках ФП «Профессионалитет». Полученная информация ляжет в основу практической части образовательных программ колледжей и позволит расширить спектр компетенций и навыков специалистов отрасли.