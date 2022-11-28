Со свалок в Вологде вывезли 20 тонн автомобильных покрышек

В Вологде с городских свалок вывезли 20 тонн автомобильных покрышек, сообщает пресс-служба администрации города.

«Важно, что такой вид мусора не относится к ТКО, в связи с чем региональный оператор не вывозит его в рамках своих обязательств. Хранить покрышки не только вредно для окружающей среды (они разлагаются в естественных условиях более 100 лет), но и пожароопасно. Поэтому нами было принято решение заключить контракт с компанией, которая не только сможет вывезти покрышки с улиц города, но и имеет лицензию на их утилизацию», — рассказал и. о. начальника департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Он добавил, что всего в городе планируется собрать и вывезти до 85 тонн этого вида вторсырья. Контракт на эти цели заключён с самарской компанией «Экостандарт». Все собранные шины будут отправлены в переработку до 9 декабря.

Отмечается также, что специалисты департамента городского хозяйства проводят ежедневный мониторинг городских территорий на предмет бесхозных автомобильных шин. Вологжане могут сообщать о местах, где скопились ненужные покрышки, по телефону 72-15-30.