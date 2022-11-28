Почти четверть россиян стала экономить на еде после начала спецоперации

28.11.2022 [Общество]

Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что начали больше экономить на еде с марта этого года, 11% скорее согласны с этим. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.

Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% — люди от 18 до 24 лет и 22% — от 35 до 44 лет. Еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.

Также люди стали экономить на услугах. 32% опрошенных стали урезать расходы на парикмахерские, косметику, салоны красоты. 27% опрошенных не стали соглашаться с утверждением, что им приходится экономить на парикмахерах, а 39% ответили, что итак не пользовались вышеупомянутыми услугами. 

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19–20 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

Тэги: экономия, деньги, военная спецоперация

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