У жителей Вытегры из крана вторые сутки течет коричневая вода

28.11.2022 [Общество]

Жители Вытегры вторые сутки жалуются на то, что из-под крана течет коричневая вода, однако власти до сих пор никак не отреагировали на их жалобы. 

Видео с тем, какой водой приходится пользоваться вытегорам в сеть выложила местная жительница Людмила Кокина. 

«Ситуация с качеством воды вторые сутки тяжелейшая, то ее нет вообще, то она грязная, не возможно приготовить еду, помыться, фильтрация так же не помогает. Почему допускается такая ситуация, почему над нами, простыми жителями, над нашими детьми просто издеваются? При звонке в горводоканал отвечают, что не знают пока где и что случилось. Прежде чем стирать нужно пропустить фиг знает сколько кубов, кто за это заплатит??? И эти отписки отговорки достали типа резервуары пусты и ещё всякие не понятные отговорки детские! Жители города просят вас вмешаться в данную ситуацию. Где наша качественная вода, обещанная вами?»

Пока власти никак не ответили женщине на сообщение. Но вот местные жители крик души поддержали. 

«То нет воды, то она ржавая, постоянно проблемы с водой, пропускать можно пол дня, кто за это заплатит? У меня таких фото и видео уже накопилось множество», — написала  Юлия Русак. 

Жители Вытегры также отметили, что все лучшее достается областной столице и Череповцу. Но проблемы с водой возникают по всей области. Так, жители Вологды с 25 ноября жалуются на то, что вода пахнет навозом. Из-за запаха городу пришлось перейти на альтернативный источник подачи воды. 

Тэги: вода, грязная вода

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